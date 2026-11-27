Мірскі замак увайшоў у топ-100 сусветнага рэйтынгу
Мірскі замак увайшоў у топ-100 сусветнага рэйтынгу. Комплекс заняў 89-е месца і стаў 69-м сярод еўрапейскіх аб'ектаў.
Асаблівасць рэйтынгу ў тым, што яго фарміруюць не эксперты, а меркаванні падарожнікаў. Аналітыкі вывучылі тысячы рэальных возываў і правялі рэдакцыйныя праверкі. Адметна, што міжнароднае прызнанне супала з падрыхтоўкай комплексу да вялікага гістарычнага юбілею - у 2027 годзе Мірскаму замку спаўняецца 500 гадоў.
Да знакавай даты ў музеі дапаўняюць экспазіцыю лічбавымі матэрыяламі, узнаўляюць фрагмент італьянскага саду і рыхтуюць юбілейныя выданні.
У 2000 годзе замкавы комплекс "Мір" стаў першым гісторыка-культурным аб'ектам Беларусі, уключаным у спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.