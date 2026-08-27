Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны запрашае на выставу "Ад Курска да Мінска"

Выстава "Ад Курска да Мінска" працягвае сваю работу ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта міжнародны праект, створаны сумесна з расійскім музеем-запаведнікам "Прохараўскае поле".

У экспазіцыю ўвайшлі больш за 200 рэдкіх фатаграфій, дакументаў і асабістых рэчаў франтавікоў з фондаў абедзвюх устаноў. Яны распавядаюць аб пераломных падзеях 1943 года, якія адкрылі шлях да Вялікай Перамогі.

"Наша часовая экспазіцыя "Ад Курска да Мінска" з'яўляецца сумесным выставачным праектам Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і музея-запаведніка "Прохараўскае поле" Белгародскай вобласці Расійскай Федэрацыі. У прыватнасці, у рамках гэтай экспазіцыі мы паказваем адзіны шлях да Вялікай Перамогі, які прайшоў увесь савецкі народ у цэлым і Чырвоная армія ў прыватнасці. Мы гаворым пра часавы прамежак з 5 ліпеня 1943 года па 3 ліпеня 1944 года. Гэтая выстава была прымеркавана да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, адкрыта 2 ліпеня. Яна будзе экспанавацца да 15 верасня", - расказаў старшы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Максім Дуброў.

Гэта ўжо не першы вопыт супрацоўніцтва музеяў Беларусі і Расіі. У 2025 годзе іх сумесную выставу наведалі больш як 20 тыс. чалавек.