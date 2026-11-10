Музыка аб'ядноўвае пакаленні: у Белдзяржфілармоніі ўручылі медалі Саюзнай дзяржавы

Медалі "За ўклад у развіццё Саюзнай дзяржавы" ўручылі ў Белдзяржфілармоніі. Узнагародай адзначаны прадстаўнікі міністэрстваў эканомікі, транспарту, прамысловасці.

Медаля ўдастоены і народны артыст СССР Юрый Башмет. Сімвалічна, што ўрачыстым акордам пасля ўручэння стаў канцэрт Моладзевага беларуска-расійскага сімфанічнага аркестра пад кіраўніцтвам маэстра. Віртуозы Саюзнай дзяржавы са сцэны Вялікай залы Белдзяржфілармоніі выканалі творы Чайкоўскага і Рахманінава.

Беларуска-расійскі моладзевы сімфанічны аркестр быў створаны ў рамках Саюзнай дзяржавы ў 2008 годзе. У яго канцэртах удзельнічалі вядомыя салісты і дырыжоры. У 2023-м пасля працяглага перапынку калектыў аднавіў працу пад кіраўніцтвам маэстра Башмета.