Мюзікл "Пінокіа" і "Ідыёт" Дастаеўскага: што пакажа Сургуцкі тэатр у Мінску
Музычны "Пінокіа" і "Ідыёт" Дастаеўскага прыбудуць у Мінск з нафтагазавай правінцыі Расіі.
Сургуцкі музычна-драматычны тэатр вязе два спектаклі. Іх паказы пройдуць 30 і 31 кастрычніка ўпершыню на сцэне мінскага Тэатра юнага гледача.
Гэта другі прыезд трупы з далёкай Югры. У 2015 годзе Сургуцкі тэатр выступаў у Брэсцкім акадэмічным тэатры драмы.
Праз 11 гадоў ужо для мінскага гледача стаўка зроблена на лаканічную сцэнаграфію, псіхалагізм акцёрскай гульні і тэхнічнае валоданне вакалам.
Цяперашнія гастролі прысвечаны 30-годдзю адзінства народаў Беларусі і Расіі. На тры паказы (мюзікл "Пінокіа" дадуць 31 кастрычніка на біс) білеты раскуплены.