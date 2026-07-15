На дзіцячым музычным конкурсе "Віцебск" беларуска набрала максімальную колькасць балаў

15 ліпеня на сцэне канцэртнай залы "Віцебск" ізноў пакараюць зорны алімп удзельнікі Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу.

Юныя таленты выканалі песні славянскіх аўтараў на адной са славянскіх моў. Выступленне ўжывую ў суправаджэнні аркестра імя Фінберга пад кіраўніцтвам Максіма Расохі.

Беларусь прадстаўляе 14-гадовая брэстаўчанка Лізавета Цупрык. Па выніках 14 ліпеня першы радок турнірнай табліцы яна падзяліла з удзельніцай з Казахстана, набраўшы максімальную колькасць балаў - 60. Па выніках двух конкурсных дзён у прадстаўніцы Беларусі 130 балаў.

Лізавета Цупрык, удзельніца XXIV Міжнароднага дзіцячага музычнага конкурсу "Віцебск":

"Песню "Мой дом" спецыяльна для мяне напісаў выдатны кампазітар Валерый Шмат. Гэта аўтарская песня. І гэта песня пра мой дом, які ў мяне ёсць фізічны, таксама людзі, мая сям'я, мае гадаванцы хатнія. А таксама гэта, вядома, наша родная Беларусь, гэта наш край. Спяваць пра яе на такім міжнародным фестывалі для мяне вялікі гонар".

Міжнародны дзіцячы музычны конкурс у межах "Славянкі" праходзіць 24-ы раз. У 2026 годзе на сцэне юныя выканаўцы з 19 краін. Сярод краін-дэбютантаў - Туркменістан.