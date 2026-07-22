Народнай артыстцы Беларусі Валянціне Гаявой спаўняецца 90 гадоў

"Беларусы так не танцуюць" калісьці гаварылі ёй крытыкі, а сёння без яе "Харошак" немагчыма ўявіць беларускую культуру.

22 ліпеня 90-гадовы юбілей адзначае народная артыстка Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі і кавалер ордэна Францыска Скарыны Валянціна Гаявая.

Валянціна Іванаўна - жанчына з парадаксальным лёсам: ураджэнка поўдня Расіі і патомная казачка змагла больш за ўсіх прачуць душу беларускага танца.

Яна здзейсніла рэвалюцыю - злучыла старажытныя абрады з высокай харэаграфіяй і ўлюбіла ў Беларусь увесь свет.

Зараз "Харошкі" - гэта сямейная справа: Валянціна Іванаўна беражліва перадала кіраўніцтва калектывам сваёй нявестцы, заслужанай артыстцы Ірыне Грушовай. Але сама легенда застаецца галоўным захавальнікам традыцый і мудрым кансультантам роднага ансамбля.

Аляксей Гаявой, сын, мастак-пастаноўшчык Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага харэаграфічнага ансамбля "Харошкі": "Харошкі" - гэта тое, што шмат у чым змяніла нацыянальную беларускую культуру. Калі Валянціна Іванаўна прынесла першую праграму, тагачасны міністр спытаў: "Валянціна Іванаўна, Вы збіраецеся два аддзяленні паказваць беларускія танцы? Хто гэта будзе глядзець?" Глядзелі! Глядзелі ва ўсім свеце і апладзіравалі. Мы назаўжды змянілі той фармат, які існаваў да "Харошак".

У новым сезоне Беларускі дзяржаўны акадэмічны ансамбль танца "Харошкі" абяцае здзівіць гледачоў грандыёзнымі прэм'ерамі, беражліва захоўваючы ўнікальны аўтарскі стыль сваёй заснавальніцы.