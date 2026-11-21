Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа адзначае 100 гадоў з дня заснавання
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа адзначае стагоддзе з дня заснавання. З юбілеем калектыў павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.
21 лістапада 1926 года на віцебскай сцэне адбылася першая прэм'ера. Спектакль "У мінулы час" паводле п'есы беларускага аўтара Ільі Бена паклаў пачатак вялікім творчым эксперыментам. У рэпертуары коласаўцаў пастаноўкі розных жанраў: іранічная драма, сучасная прытча, трагігратэск.
За стагоддзе на сцэне тэатра былі расказаны сотні гісторый. У рэпертуары коласаўцаў - п'есы айчынных і замежных аўтараў. У афішах - творы ад класікі да сучаснасці.
Візітнай карткай тэатра стаў спектакль "Несцерка", які публіка ўпершыню ўбачыла ў 1941-м. Гэтай пастаноўкай адкрываецца кожны тэатральны сезон, і сёлетні не выключэнне.
На коласаўскай сцэне побач з традыцыяй заўсёды ёсць месца эксперыментам. У знакавым сезоне прысутнічае некалькі прэм'ер. З асаблівым трапятаннем рыхтуюць філасофскую казку "Сіняя птушка" - спектакль-метафару пра лёс тэатра, пошук шчасця і памяць пакаленняў.
Коласаўскі тэатр застаецца верны творчым традыцыям. Як і 100 гадоў таму, ён заклікае гледача разважаць, суперажываць, любіць.