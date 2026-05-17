Новыя экспанаты папоўнілі Музей У. Г. Мулявіна

Навінкі - са свету мастацтва. Экспазіцыя Музея У. Г. Мулявіна папоўнілася новымі экспанатамі. Гэта карціна мастачкі Валерыі Ціхановіч. У фонды музея перадалі партрэт вялікага песняра. У год 85-годдзя са дня нараджэння заснавальніка легендарнага ВІА ў Белдзяржфілармоніі прагучала прэм'ера - папуры на тэму легендарнага ансамбля "Пясняроў" у выкананні Мітрапалічага хору Мінскага Свята-Духава кафедральнага сабора. Таксама знакавым падарункам музею сталі 10 рукапісаў на словы Янкі Купалы, якія былі напісаны песняром у 70-я гады.