Народныя майстры прысвячаюць сваю творчасць велікодным традыцыям

Людміла Віцько - спецыяліст па ткацтве і вышыўцы. Таму добра "чытае" алфавіт аўтэнтычных сімвалаў. Кажа, у сюжэтах пісанак Стаўбцоўскага раёна пераважаюць пастаральныя матывы і мяккія, плаўныя лініі без дакладнай геаметрыі.

У тым ліку да выставы і на ўласны велікодны стол сваю ажурную калекцыю рыхтуе творчая каманда з вёскі Дарасіно Любанскага раёна. Марына Вакульчык калісьці сама стаяла ля вытокаў адраджэння такой тэхнікі дэкарыравання, як драпанка ці шкрабанка. Менавіта схематычныя ўзоры ўласцівыя для гэтага краю.

Яйка выбрана для творчасці нездарма. У такім драбнюткім авале чырвонага колеру заключаны ўвесь сакральны сэнс Вялікадня - галоўны яго сімвал. З пашанай да традыцый народныя майстры надаюць антуражу галоўным хрысціянскім святам, у тым ліку праз велікодную фларыстыку і святочныя дэкарацыі.