Народныя майстры прысвячаюць сваю творчасць велікодным традыцыям
Праваслаўныя рыхтуюцца сустракаць Вялікдзень праз некалькі дзён. Велікодным традыцыям і важным духоўным падзеям прысвячаюць сваю творчасць і народныя ўмеліцы. Праводзяць майстар-класы па роспісе яек і не толькі. Такім чынам праз сваё рамяство перадаюць сакральны сэнс і значэнне свят. Пра творчасць з душой - Аляксандра Гойтан.
Так, па-сямейнаму ўтульна, пакуль гарыць свечка і пакой напаўняецца водарам пчалінага воску, сучасныя майстрыцы вяртаюцца да рамяства продкаў - ствараюць міні-шэдэўры на крохкай шкарлупіне пакуль непрыкметнага яйка.
Тэхніка пісанка патрабуе ад майстра хуткасці рук і спрыту ў працы, бо малююць па далікатнай паверхні гарачым пчаліным воскам. Кожны штрышок імгненна застывае і мае свой сэнс. Напрыклад, кропка - сімвал збожжа і ўрадлівасці.
Людміла Віцько - спецыяліст па ткацтве і вышыўцы. Таму добра "чытае" алфавіт аўтэнтычных сімвалаў. Кажа, у сюжэтах пісанак Стаўбцоўскага раёна пераважаюць пастаральныя матывы і мяккія, плаўныя лініі без дакладнай геаметрыі.
Калі васкавы эскіз на шкарлупіне завершаны, яйка адпраўляюць прымаць ванны. Сучасныя харчовыя фарбавальнікі хутка надаюць сакавітага колеру.
Раней продкі выкарыстоўвалі шалупінне цыбулі, кару дуба і нават сена. Сыравіну варылі ці проста замачвалі ў вадзе на пэўны час. Пасля ў такім канцэнтраце і купалі яйка. А сучасныя мастацкія чараўніцы прапануюць свой погляд на культуру дэкарыравання велікодных.
Свой велікодны скарб і эстэтыку адмысловых тэхнік аб'яднае выстава "Велікодная пісанка". Гэта каларытны брэнд Стаўбцоўскага раёна, які сёлета збярэ 7 раёнаў з Мінскай і Гродзенскай абласцей.
У тым ліку да выставы і на ўласны велікодны стол сваю ажурную калекцыю рыхтуе творчая каманда з вёскі Дарасіно Любанскага раёна. Марына Вакульчык калісьці сама стаяла ля вытокаў адраджэння такой тэхнікі дэкарыравання, як драпанка ці шкрабанка. Менавіта схематычныя ўзоры ўласцівыя для гэтага краю.
Ад абстрактных малюнкаў да выяў святых змясцілі на авальным палатне мясцовыя майстрыцы. Хоць яйкі непустыя, яны могуць захоўвацца не адзін сезон. Галоўнае не пашкодзіць паверхню кальцыя.
Гэтыя велікодныя яйкі дакладна не разаб'юцца. Свой погляд на аздабленне святочнага стала прапануюць юныя майстры з Чэрвеня. З папяровых модуляў ствараюць кулічы, анёлаў, свечкі.
Яйка выбрана для творчасці нездарма. У такім драбнюткім авале чырвонага колеру заключаны ўвесь сакральны сэнс Вялікадня - галоўны яго сімвал. З пашанай да традыцый народныя майстры надаюць антуражу галоўным хрысціянскім святам, у тым ліку праз велікодную фларыстыку і святочныя дэкарацыі.