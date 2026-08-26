Прэм'еры і вялікія планы: Купалаўскі тэатр рыхтуецца адкрыць новы сезон
Купалаўскі рыхтуецца адчыняць дзверы для гледачоў. Новы сезон для тэатра ўжо 107-мы па ліку.
Прэм'ерай сезона стане спектакль "Сэрца на далоні" паводле рамана Івана Шамякіна ў пастаноўцы Дзмітрыя Акімава. А ў гэтыя дні ў тэатры праходзіць творчая лабараторыя.
Аляксандр Шастакоў, гендырэктар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы: "Мы запрашаем майстроў сваёй справы. І вельмі важна, каб акрамя беларускіх рэжысёраў было нейкае іншае бачанне нашай беларускай драматургіі. І тут ёсць элемент эксперыментальнага чытання, які дазваляе паглядзець на беларускую класіку новым поглядам. Гэта свайго роду ўдых, новае бачанне. Гэта дае магчымасць нашым артыстам па-іншаму паглядзець на знаёмы для ўсіх нас матэрыял".
Больш падрабязна пра тое, якія спектаклі рыхтуе Купалаўскі для гледачоў, гл. відэа.