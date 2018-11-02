3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Рубрыка "Праменад" | 02.11.2018
У гэтыя хвіліны ў Мінску праходзіць урачыстае адкрыццё 25-га кінафестывалю "Лістапад". У кінатэатры "Масква" праз гадзіну пакажуць фільм "Халодная вайна" Паўла Паўлікоўскага. На святочнай цырымоніі сабраліся знакамітыя асобы кінасвету. Гэты вечар абяцае быць вельмі цікавым. А вось што варта ўбачыць на выхадных, раскажа Ларыса Гулякевіч.
Сёння стартуе 25-ы юбілейны Мінскі міжнародны кінафестываль "Лістапад", які будзе праходзіць цэлы тыдзень. У суботу і нядзелю фестывальныя фільмы глядзіце ў кінатэатрах "Масква", "Піянер", "Цэнтральны".
Святочная цырымонія адкрыцця юбілейнага "Лістапада" - сёння ў кінатэатры "Масква", дзе пакажуць фільм "Халодная вайна" Паўла Паўлікоўскага. Па чырвонай дарожцы пройдуць члены журы, стваральнікі фільмаў і ганаровыя госці "Лістапада" - Святлана Немаляева і Рустам Сагдулаеў. А заўтра ў суботу стартуе ў кінатэатры "Піянер" конкурс фільмаў для дзяцей і юнацтва "Лістападзік".
Мастацкая галерэя "Універсітэт культуры" адкрыла адразу дзве новыя экспазіцыі. Адна з іх - персанальная выстава беларускага мастака Наталлі Жыгамонт пад назвай "Дзень за днём", другая прысвечана польскай архітэктуры міжваеннага перыяду.
Наталля Жыгамонт працуе ў розных мастацкіх тэхніках: алей, акрыл, графіка. Апошні час Наталля кіруе студыяй выяўленчага мастацтва для дзяцей і дарослых "Анёлак" у Свята-Елісавецінскім манастыры. Яна распрацавала аўтарскую арт-тэрапеўтычную тэхніку, якая ўяўляе сабой працу з фрагментамі асабістых карцін, якія выданы ў выглядзе калоды метафарычных, асацыятыўных карт "Колеру і пачуццяў".
Іншая выстава галерэі прадстаўляе польскую архітэктуру ў перыяд паміж Першай і Другой сусветнымі войнамі. На выставе прадстаўлены фотакалажы і пабудовы польскіх архітэктараў на Брэстчыне, Слонімшчыне і іншых заходніх рэгіёнаў Беларусі.
Лепшы мінскі акварэліст, да таго ж графік і мастак анімацыйнага кіно Дзмітрый Сурыновіч прадстаўляе больш за 70 сваіх твораў (на праспекце Незалежнасці, 47).
Жывапіс акрылавымі фарбамі, акварэлі – сюжэтныя і абстрактныя, чорна-белыя малюнкі тушшу і яшчэ шмат цікавага - усё гэта раскрывае розныя аспекты творчасці мастака Дзмітрыя Сурыновіча. Работы, створаныя ў перыяд з 90-х да 2010 года, значная частка твораў майстра прадстаўлена ўпершыню. Адна з залаў нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў у рэжыме нон-стоп дэманструе мультыплікацыйныя фільмы, мастаком-пастаноўшчыкам якіх з'яўляецца Дзмітрый Сурыновіч.
У Мінску адкрылася новая галерэя "Мастацкі дом Угрыновіч", зазірніце, там шмат керамікі, размаляванага посуду, рознага віду выяўленчага мастацтва. Нясумных і прыемных выхадных і да наступнай пятніцы.