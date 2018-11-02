У гэтыя хвіліны ў Мінску праходзіць урачыстае адкрыццё 25-га кінафестывалю "Лістапад". У кінатэатры "Масква" праз гадзіну пакажуць фільм "Халодная вайна" Паўла Паўлікоўскага. На святочнай цырымоніі сабраліся знакамітыя асобы кінасвету. Гэты вечар абяцае быць вельмі цікавым. А вось што варта ўбачыць на выхадных, раскажа Ларыса Гулякевіч.