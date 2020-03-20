З беларускімі ветракамі можна азнаёміцца на загараднай экскурсіі; наведаць баль у Лошыцкай сядзібе, а сталічныя галерэі прапануюць выставы ў розных відах мастацтва: ад поп-арту да акварэльных абстракцый і беларуска-армянскага каларыту. Пра культурныя падзеі вясенніх выхадных рубрыка "Праменад" з Ларысай Гулякевіч.



Жывапісныя пейзажы Арменіі і Беларусі, каларытныя нацюрморты, творы з армянскага туфа. Больш за 50 работ жывапісу і скульптуры аднаго майстра - Спартака Аруцюняна. Ён родам з Арменіі, а на Беларусі жыве каля 40 гадоў.



MY WAY - вынік творчага шляху Спартака Аруцюняна. Яго мастацтва - сінтэз армянскай выразнасці і беларускай стрыманасці, ансамбль цёплых колераў і ўсходняга тэмпераменту. У яго жывапісных і скульптурных творах можна ўбачыць не столькі сюжэт, колькі настрой і эмоцыі. Пры дапамозе святла і колеру аўтар напаўняе свае работы сонечным цяплом.



"Дрэвы і вобразы". Гэтая экспазіцыя прысвечана капрызнай прынцэсе - фарбе акварэль. Галерэя "Універсітэт культуры" размясціла работы акварэлістаў розных узростаў.



Вольная кампазіцыя і лірычная абстракцыя. У акварэльным жывапісе няма жанравых межаў. Характар воднай фарбы не вытрымлівае прымусовых ліній, таму аўтары экспазіцыі прапануюць арыгінальныя вобразныя асацыяцыі, якія вельмі падобныя на дрэвы.



Поп-арт - мастацтва ці эпатаж? Работы самых яркіх прадстаўнікоў гэтага напрамку - Эндзі Уорхала, Бэнксі, Джаспера Джонса і іншых - размясціліся ў Мінску на два месяцы і даюць магчымасць самім зрабіць высновы наконт папулярнага мастацтва і сёння.



Колер настрою жоўты. Гэтую фарбу часта выкарыстоўваў у сваіх работах кароль поп-арту Эндзі Уорхал. Галерэя Libra адкрыла экспазіцыю, прысвечаную папулярнаму мастацтву вядучых мастакоў свету ў гэтым жанры.



Захапленне поп-артам не абмінула і нашых беларускіх мастакоў, работы якіх таксама ўключаны ў экспазіцыю. Тут і графіка, і афішы, і постары, і аб'екты, сабраныя ў прыватных калекцыянераў і ў галерэях. Атмасферу поп-мастацтва падтрымлівала адпаведная музыка.



Беларускі дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў нядзелю запрашае на экскурсію па ветраных млынах Беларусі.



Якія тыпы млыноў бываюць і на якіх тэрыторыях краіны яны больш распаўсюджаны? Таксама даведацца аб ролі млынара і забытых тэхналогіях памолу зерня можна на экскурсіі па беларускіх вёсках з унікальнымі паветранымі млынамі.



Вясенні баль у стылі XIX cтагоддзя пройдзе ў Лошыцкай сядзібе. У праграме модныя танцы пазамінулага стагоддзя, салонныя гульні і музычныя нумары.



На суботнім балі будзе гучаць музыка другой паловы XIX стагоддзя, а навучыцца танцам адпаведнай эпохі можна з дапамогай педагогаў.



Прыемных і нясумных выхадных!




