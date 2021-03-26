Архіўныя матэрыялы пра чарнобыльскія падзеі праз аўтарскі погляд. Мастацкі праект "Чарнобыль. Эфект спячага" прымае Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. З канцэптуальным мастацтвам выставачную прастору дзеляць палотны, якія літаральна можна пачуць пры дапамозе смартфона. Беларускія аўтары звярнулі ўвагу на сакавіцкіх катоў. Нацыянальны мастацкі музей чакае на арт-лекцыі.



А ў полі зроку эстэтаў - беларускія тэатры - якраз да прафесійнага свята майстроў сцэны. Рэпертуар і планы тэатральных падмосткаў - Дар'я Тарасава.

Сёння афішу з "Вечарам" дзеліць "Паўлінка". Абноўленую версію спектакля ў міжнародны прафесійны дзень рэжысёраў, акцёраў і ўсіх, хто мае дачыненне да вялікага мастацтва, можна будзе ацаніць нават не выходзячы з дома. Пастаноўку пакажуць на тэлеканале "Беларусь 3". Дарэчы, рэпертуар плануюць пашыраць, асноўнае пытанне ў кадрах. Увесь сакавік Купалаўскі ў пошуку таленавітых выканаўцаў. Жадаючых вызначыцца на сцэне, акул прафесіі, у сваіх здольнасцях пераконваюць на адкрытых кастынгах. Па выніках апошняга: з 30 прэтэндэнтаў у брэндавую трупу краіны трапяць тры шчасліўчыкі.

Зінаіда Зубкова, народная артыстка Беларусі:

"Акадэмічны тэатр Янкі Купалы. Сюды прыходзяць людзі вельмі індывідуальныя: яны павінны ведаць мову, яны павінны мысліць, умець гэта рабіць, быць у розных абставінах. Адразу гэта ўбачыць вельмі цяжка, таму мы так крапатліва глядзім нашых прэтэндэнтаў на пуцёўку ў наш тэатр".

Інэса Зяньковіч, актрыса, удзельніца кастынгу:

"Першы спектакль, які я бачыла ў сваім жыцці, – гэта “Паўлінка”. Я тады захацела стаць актрысай. Гэта мая мара. Я спадзяюся, што ўсё атрымаецца”.

Вялікаму належыць самы аншлагавы спектакль Беларусі "Лебядзінае возера". Сярэдняя запаўняльнасць залы гледачом складае больш за 99%. Акрамя паказаў хітоў, тут занятыя падрыхтоўкай навінак афішы. Да закрыцця сезона мастацкі савет і трупа працуюць над маштабным "Дзікім паляваннем караля Стаха". Да лістапада оперны рэпертуар абновіць і французская гісторыя "Самсон і Даліла". Артысты паступова ўваходзяць у гастрольны рытм - еўрапейскаму турнэ быць.