Сузаснавальнік "Песняроў" Уладзіслаў Місевіч пайшоў з жыцця ў 81 год

На 82-м годзе жыцця памёр сузаснавальнік ансамбля "Пясняры", заслужаны артыст БССР Уладзіслаў Місевіч, піша "Камсамольская праўда" са спасылкай на форум прыхільнікаў легендарнага калектыву.

Місевіча не стала 6 ліпеня 2026 года.

"Сумная навіна. Учора памёр Уладзіслаў Місевіч. Лёг спаць і не прачнуўся", - сказана ў паведамленні на форуме.

Інфармацыя аб развітанні і пахаванні Уладзіслава Місевіча будзе вядомая пазней. Папярэдне жалобныя мерапрыемствы плануюцца на чацвер, 9 ліпеня 2026 года.

Уладзіслаў Людвігавіч Місевіч нарадзіўся 8 мая 1945 года ў расійскім Арэнбургу. Праявіўшы з дзяцінства цягу да музыкі, пачаў асвойваць кларнет. Затым уладкаваўся выхаванцам у аркестр мясцовага Сувораўскага вучылішча, што лічыў сваёй пуцёўкай у жыццё. Пасля расфарміравання навучальнай установы перайшоў на месца выхаванца ў аркестр Першага Арэнбургскага ваеннага авіяцыйнага вучылішча лётчыкаў.

Пасля заканчэння вячэрняй школы апынуўся ў Мінску - ва ўзорна-паказальным аркестры Штаба Беларускай ваеннай акругі. У ім жа прайшоў і тэрміновую службу. У гэты час ён пазнаёміўся з гітарыстам Уладзімірам Мулявіным, які спачатку служыў (а з ім будучыя "пясняры" Валерый Яшкін і Леанід Тышко) у роце самадзейнасці ва Уруччы, а затым у Ансамблі песні і танца Беларускай ваеннай акругі.

Праз час Мулявін стаў запрашаць Місевіча, які асвойваў саксафон, для ігры на танцах у ДК мінскага камвольнага камбіната. А ў 1967-м, Мулявін, які стаў членам ансамбля "Арбіта-67", што акампанаваў беларускай спявачцы Нэлі Багуслаўскай, прапанаваў пайсці туды і Місевічу. З тых часоў і аж да 1992 года іх сувязь была непарыўная.