Трэці тэлекастынг шоу "Фактар.by 60+" у вячэрнім эфіры - хто апынецца ў тузіне паўфіналістаў, вырашаць зорныя эксперты праекта
У шоу "Фактар.by 60+" сёння ўварвецца фінальная чацвёрка ўдзельнікаў праекта. Трэці тэлекастынг абяцае быць шчодрым на гісторыі і эмоцыі. Ніякіх пастановак - толькі сапраўднае жыццё з песняй!
Праект выклікае і водгук у гледачоў. Па выніках тэлевымярэнняў, другі эпізод шоў 23 лютага паглядзелі паўмільёна гледачоў. Яшчэ больш асабістых прафайлаў, яшчэ больш прыкладаў тых, хто не зламаўся і працягваў шлях супраць жыццёвых нягод насустрач сцэне! Удзельнікі з розных куткоў краіны дакажуць нам і сабе, што мары павінны ажыццяўляцца ў любым узросце.
Зыход вакальнай бітвы вырашаць зорныя эксперты праекта. Народны артыст Расіі Уладзімір Бярэзин, заслужаныя - Вікторыя Алешка і Аляксандр Саладуха, а таксама ўладальніца медаля Францыска Скарыны Аляксандра Гайдук. Хто апынецца ў тузіне паўфіналістаў шоу "Фактар.by 60+", даведаемся сёння вечарам на "Беларусь 1".