Творчы погляд мастачкі Наталлі Камінскай на родную Беларусь прапанаваны ў галерэі Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі
Мастацкая галерэя Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэкі прапануе выставу работ Наталлі Камінскай. Аўтар экспазіцыі пад назвай "У сэрцы вясна" - выпускніца Віцебскага мастацка-графічнага факультэта, жывапісец і педагог Смалявіцкай дзіцячай школы мастацтваў. Партрэты, пейзажы, нацюрморты і бытавыя карціны - жанрава выстава разнастайная, а вось тэматычна аўтар паслядоўна піша родную Беларусь, яе людзей і прыгажосць беларускай прыроды.
Выстава мастачкі са Смалявічаў у Барысаве - новы праект, які рэалізуе Цэнтральная раённая бібліятэка імя Івана Каладзеева. Увесь год галерэя райцэнтра будзе прадстаўляць не толькі мясцовых аўтараў і ўраджэнцаў гэтага краю, але і мастакоў усёй Мінскай вобласці.