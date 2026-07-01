У Купалаўскім тэатры прайшла прэм'ера неануара "Замак Альшанскі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы адбылася прэм'ера доўгачаканага спектакля "Замак Альшанскі".
Кампазітарам спектакля ўпершыню ў гісторыі тэатра стаў штучны інтэлект. Для праекта стварылі манументальныя дэкарацыі і пашылі каля сотні касцюмаў. Галоўнай задачай мастака-пастаноўшчыка было звязаць дзве эпохі ў адзінае тэатральнае палатно.
Для Купалаўскага "Замак Альшанскі" стаў першай сур'ёзнай работай паводле твора Уладзіміра Караткевіча. Спектакль завяршыўся трыумфам - амаль усе білеты раскуплены на месяц наперад.