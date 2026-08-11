У Мінску адкрылася новая экспазіцыя праекта БСЖ "Яе рук справа"

Творчасць - гэта адпачынак для душы і трэніроўка для розуму. У сталіцы 11 жніўня адкрылася новая экспазіцыя Рэспубліканскага праекта Беларускага саюза жанчын "Яе рук справа".

У цэнтры ўвагі творчасць Таццяны Аляхновіч. Жанчына не з'яўляецца прафесійным мастаком, яна сумяшчае творчасць і асноўную працу. Раскажам, у чым унікальнасць выставы і які сэнс укладвае гераіня ў свае карціны.

Звычайна яе рабочы дзень - гэта строгія будаўнічыя нарматывы, акты тэхнагляду і праектная дакументацыя Дзяржстандарту. Аднак сёння замест справаздач гераіня прэзентуе палотны. На стварэнне спатрэбіліся мільёны акуратных шыўкоў, а яшчэ карпатлівая праца і ўважлівасць. У сталіцы адкрылася новая экспазіцыя ўжо вядомага праекта "Яе рук справа" ад Беларускага саюза жанчын (гл. відэа).