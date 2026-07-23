У Мінску прайшоў XXIII Міжнародны конкурс "Мастацтва кнігі" з удзелам краін СНД

Мінск ізноў стаў цэнтрам культурнага дыялогу. 23 ліпеня сталіца прымала дэлегатаў XXIII Міжнароднага конкурсу "Мастацтва кнігі" сярод дзяржаў - удзельнікаў СНД.

У 2026 годзе лаўрэатаў вызначаюць у 9 ключавых намінацыях: "Садружнасць", "Мая краіна", "Дыялог культур", "Кніга для дзяцей і юнацтва", "Арт-кніга", "Мастацтва ілюстрацыі", "Аддрукавана ў Садружнасці", "Перамога" і "Гран-пры".

Міжнародная дэлегацыя сустрэлася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Удзельнікі пагарталі літаратуру з Казахстана, Таджыкістана, Кыргызстана, Азербайджана, Беларусі і Расіі. Усяго ў Мінску прадэманстравалі больш за 60 выданняў.

"Конкурс дае магчымасць сустрэцца краінам Садружнасці. Тут мы дзелімся вопытам, не толькі дэманструем свае матэрыялы, якія прывезлі, мы бачым, якая разнастайнасць літаратуры выпускаецца ў суседніх краінах Садружнасці", - адзначыў дырэктар Нацыянальнай дзяржаўнай кніжнай палаты Рэспублікі Казахстан Асхат Байузакаў.

Сёлета конкурс праходзіць пад знакам 35-годдзя краін СНД. Беларусь прэзентавала выданні ў кожнай намінацыі. У некалькіх катэгорыях беларускі бок прадэманстраваў адразу некалькі твораў.