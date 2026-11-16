У Нацыянальнай бібліятэцы праходзіць выстава "Беларуская жанчына: мастацтва быць сабой"
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адкрылася выстава "Беларуская жанчына: мастацтва быць сабой". Праект падрыхтаваны да Года беларускай жанчыны.
Свае погляды на тэму прадставілі студэнты, выпускнікі і выкладчыкі Мінскага дзяржаўнага каледжа рамёстваў і дызайну імя М. А. Кедышкі.
Усю калекцыю аўтары стварылі спецыяльна для гэтага праекта за месяц. Карціны выкананы ў розных тэхніках: гуаш, акрыл і алей.
"Кожная карціна абмяркоўвалася з аўтарам індывідуальна. Хтосьці хацеў паказаць традыцыі, якія ім перадалі бабулі, мамы. Хтосьці хацеў паказаць больш сучаснае бачанне ўвогуле беларускай жанчыны. У нас ёсць карціна пад назвай "Бусел" - гэта больш сучасны вобраз дзяўчыны, славянкі, у традыцыйных убраннях. Таксама ёсць карціна, дзе паказваюць дзяўчыну, якая пералівае малако з традыцыйных збаноў, займаецца хлебапячэннем і ўвогуле такая гаспадыня на кухні", - распавяла кіраўнік праекта, выкладчык Мінскага дзяржаўнага каледжа рамёстваў і дызайну імя М. А. Кедышкі Валерыя Яленевіч.
"У мяне намалявана свечка, якая сімвалізуе ўтулак, цяпло - тое, што цябе заўсёды сагрэе, падтрымае. Гэта мае блізкія - мама, сястра, бабуля. Яны таксама паўплывалі на маю працу, таму я вырашыла намаляваць дзяўчыну, якая трымае вось так сімвалічна гэтую свечку, як быццам утрымліваючы ачаг дома", - падзялілася студэнтка Мінскага дзяржаўнага каледжа рамёстваў і дызайну імя М. А. Кедышкі Анастасія Урэцкая.
Дапоўнілі выставу ў чытальнай зале міжбібліятэчнага і індывідуальнага абанемента кнігі пра беларускіх жанчын розных пакаленняў.