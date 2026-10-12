У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава Дзмітрыя Сурыновіча
У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная экспазіцыя Дзмітрыя Сурыновіча. Асаблівы свет колеру мастак бачыць з 15 гадоў, калі пачаў пісаць бацькавымі камандзірскімі алоўкамі. Яго акварэльныя работы - гэта своеасаблівая "высокая паэзія".
Важная тэма творчасці Сурыновіча - прадстаўніцы прыгожага полу. У Год беларускай жанчыны гэта асабліва актуальна. Большасць работ на экспазіцыі прадстаўлены мінскаму гледачу ўпершыню.
У выставачнай зале - больш за 80 акварэльных твораў. Сярод іх - эцюды, рэалістычныя пейзажы, эскізы-замалёўкі з турыстычных паходаў за перыяд з 1992 па 2017 год (глядзіце відэа).