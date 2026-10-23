У НММ адбудзецца лекцыя "Вобразы філалагічнага пакалення"
Лекцыю "Вобразы філалагічнага пакалення: погляд з Мастацкага" правядуць у зале беларускага мастацтва ХІХ - пачатку ХХ стагоддзя Нацыянальнага мастацкага музея 28 кастрычніка, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу НММ.
На лекцыі загадчык навукова-метадычнага аддзела Настасся Трафімчык раскажа, як у жывапісных партрэтах, графіцы і сяброўскіх шаржах раскрываюцца характары, асабістыя ўзаемаадносіны і ўнутраны свет вядомых беларускіх літаратараў Уладзіміра Караткевіча, Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна і іх сучаснікаў.
Лекцыя з'яўляецца часткай праекта "Арт-лекторый "Роднага слова" - сумеснай ініцыятывы навуковага і метадычнага часопіса "Роднае слова" і Нацыянальнага мастацкага музея. У штомесячнай рубрыцы часопіса "Арт-лекторый" навуковыя супрацоўнікі музея адкрываюць чытачам творы нацыянальнага мастацтва з музейных калекцый, а цыкл лекцый па апублікаваных матэрыялах пераносіць гэтыя даследаванні ў жывы фармат.
Традыцыйная лекцыя дапоўніцца экспанаваннем жывапісных і графічных работ, якія на адзін вечар будуць прадстаўлены публіцы. Наведвальнікаў будуць чакаць 28 кастрычніка ў 16:00.