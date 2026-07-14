У Віцебску стартавалі мерапрыемствы юбілейнага XXXV "Славянскага базару"
Аўтар:Марыя Дэкан
Віцебск пераключаецца на фестывальную хвалю. 14 ліпеня стартуюць першыя творчыя мерапрыемствы юбілейнага XXXV "Славянскага базару". Прыхільнікаў валошкавага форуму чакаюць выставы, тэатральныя сустрэчы і рок-канцэрт. На вялікай сцэне выступяць і ўдзельнікі дзіцячага музычнага конкурсу.
Адна з галоўных фестывальных пляцовак - канцэртная зала "Віцебск" - чакае шмат гасцей. Вечарам тут стартуюць творчыя спаборніцтвы юных вакалістаў.
Выбар запаветнага нумара - важны этап у падрыхтоўцы да фіналу. Гульнявы фармат - лепшы сродак ад хвалявання, упэўнены арганізатары. Для кожнага канкурсанта падрыхтавалі фестывальныя сувеніры і зарад пазітыўных эмоцый (гл. відэа).