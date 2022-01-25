У мастацкай галерэі "Універсітэт культуры" прэзентавалі экспазіцыю "Хрустальная пара"

Гэта выстава-конкурс. Навучэнцам дзіцячых школ мастацтваў і выхаванцам Палаца дзяцей і моладзі было прапанавана ўвасобіць зімовую пару ў вольных тэмах, жанрах і відах выяўленчага мастацтва. У выніку дзясяткі работ: жывапісных, графічных, у саломцы і батыку, у кераміцы і скульптуры. І вось у такіх вясёлых масках!