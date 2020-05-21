У лонг-лісце "Песні зямлі беларускай" 186 кампазіцый

Без малога 190 гісторый аб Беларусі ў фінальным лонг-лісце праекта гурта Aura і Міністэрства адукацыі. Столькі песень зямлі беларускай адабралі пасля праслухоўвання трох соцень заявак ад аўтараў. Частка кампазіцый па іншай тэматыцы не прайшла ў наступны тур рэспубліканскага конкурсу. За 3 месяцы існавання праекта кампазітары і аўтары слоў дасылалі песні. Самаму малодшаму ўсяго 10 гадоў. У асноўным тэксты аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны і малой радзіме.



У найбліжэйшы час народныя і заслужаныя артысты Беларусі дэталёва праслухаюць кожную песню. У складзе экспертаў, нагадаем, Анатоль Ярмоленка, Іна Афанасьева, Аляксандр Саладуха і Ірына Дарафеева. Акрамя песні-пераможца, якую выканаюць на адной з найбуйнейшых сцэн краіны, выберуць і лаўрэатаў. Гэтыя кампазіцыі ўвойдуць у рэпертуар беларускіх артыстаў.



