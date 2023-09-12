У Маскве праект прадставілі да 100-годдзя першага выдання "Новай зямлі" Якуба Коласа
Праект да 100-годдзя паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" прадставілі ў Маскве. Гэта факсіміле першага выдання, якое зусім дакладна паказвае, якую кнігу трымаў у руках беларускі паэт стагоддзе назад, калі яна выйшла з друку? Як адзначаў сам аўтар, "Новая Зямля" - гэта асноўная паэма яго творчасці. Ён пісаў яе 10 гадоў. Атрымалася сапраўдная хроніка - энцыклапедыя беларускага побыту, святаў, нацыянальнай кухні і традыцый простага народа.
На выставе прадстаўлены ілюстрацыі Васіля Шаранговіча, якія мастак зрабіў ужо да больш позняга выдання паэмы, а таксама архіўныя фота самога Якуба Коласа. Кожнае ўпрыгожана цытатамі з твораў паэта.
Дадаткам да выставы стаў паказ спектакля "Гульня ў джын" тэатра імя Якуба Коласа. Гэта гісторыя аб адзіноце, успамінах, мудрасці і надзеі, аб тым, як нават у старэчым узросце зноў здабыць каханне, разуменне і цікавасць да жыцця.