У Маскве праект прадставілі да 100-годдзя першага выдання "Новай зямлі" Якуба Коласа

Праект да 100-годдзя паэмы Якуба Коласа "Новая зямля" прадставілі ў Маскве. Гэта факсіміле першага выдання, якое зусім дакладна паказвае, якую кнігу трымаў у руках беларускі паэт стагоддзе назад, калі яна выйшла з друку? Як адзначаў сам аўтар, "Новая Зямля" - гэта асноўная паэма яго творчасці. Ён пісаў яе 10 гадоў. Атрымалася сапраўдная хроніка - энцыклапедыя беларускага побыту, святаў, нацыянальнай кухні і традыцый простага народа.