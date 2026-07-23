Новага міністра архітэктуры і будаўніцтва прадставілі калектыву
Аўтар:Рэдакцыя news.by
23 ліпеня новага міністра архітэктуры і будаўніцтва калектыву прадставіў віцэ-прэм'ер Аляксандр Церахаў.
Ён адзначыў, што Вадзім Альшэўскі прысвяціў усё жыццё будаўніцтву. Пачынаў працу з бетоншчыка, муляра, працаваў на кіруючых пасадах і ў сістэме Дзяржбуднагляду, а апошнія 8 гадоў быў намеснікам старшыні Брэсцкага аблвыканкама.
У гэтым рэгіёне будаўніцтва заўсёды было на вышыні і трэба, каб яно стала драйверам развіцця эканомікі ўсёй краіны.
Таксама віцэ-прэм'ер падзякаваў за працу на пасадзе міністра Аляксандру Студневу. Пры ім было падрыхтавана шмат нарматыўна-прававых актаў па сучасных падыходах працы галіны.