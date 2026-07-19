1 жніўня больш за 50 тыс. маладых спецыялістаў адправяцца на свае першыя рабочыя месцы
Аўтар:Анастасія Рудзкая
Набліжаецца важны і хвалюючы этап для маладых беларусаў. Ужо праз 2 тыдні, 1 жніўня, тысячы ўчарашніх студэнтаў і навучэнцаў каледжаў адправяцца на свае першыя рабочыя месцы. Штогод больш за 50 тыс. маладых спецыялістаў размяркоўваюцца ў розныя куткі нашай краіны.
Псіхалагічная падтрымка, выплаты, гарантыі і, вядома, жыллё - тое, што хвалюе любога маладога работніка. Як вырашаюцца гэтыя пытанні і чаму ўсё больш маладых людзей выбіраюць першым месцам працы менавіта рэгіёны Беларусі? Падрабязнасці ў відэа.