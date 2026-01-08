3.68 BYN
10 студзеня ў Беларусі чакаецца слабая завея, галалёдзіца і паніжэнне тэмпературы
Цыклон пачаў здаваць пазіцыі, але снег усё яшчэ не спыніўся. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, 10 студзеня ў Беларусі будзе слабая завея і галалёдзіца, а таксама будзе апускацца тэмпература. Камунальныя службы працавалі ўсю ноч, каб двары і дарогі былі камфортнымі і бяспечнымі.
Ноч на суботу таксама была снежнай - гэта відаць па белых шапках на машынах і гурбах.
Жыхары сталіцы ўжо з самай раніцы прыбіраюць снег на прыдамавых тэрыторыях. Тэмпература ў Мінску прыкладна мінус 13, але, як адзначаюць сіноптыкі, можа адчувацца і крыху ніжэй з-за парывістага ветру.
Пачалі працаваць прамыя гарачыя тэлефонныя лініі, куды можна пазваніць, каб дапамаглі з уборкай снегу. Таксама па нумары 139 інваліды і пажылыя людзі могуць звярнуцца для таго, каб ім дапамаглі даставіць прадукты або лекі.