Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

10 студзеня ў Беларусі чакаецца слабая завея, галалёдзіца і паніжэнне тэмпературы

Цыклон пачаў здаваць пазіцыі, але снег усё яшчэ не спыніўся. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, 10 студзеня ў Беларусі будзе слабая завея і галалёдзіца, а таксама будзе апускацца тэмпература. Камунальныя службы працавалі ўсю ноч, каб двары і дарогі былі камфортнымі і бяспечнымі.

Ноч на суботу таксама была снежнай - гэта відаць па белых шапках на машынах і гурбах.

Жыхары сталіцы ўжо з самай раніцы прыбіраюць снег на прыдамавых тэрыторыях. Тэмпература ў Мінску прыкладна мінус 13, але, як адзначаюць сіноптыкі, можа адчувацца і крыху ніжэй з-за парывістага ветру.

Пачалі працаваць прамыя гарачыя тэлефонныя лініі, куды можна пазваніць, каб дапамаглі з уборкай снегу. Таксама па нумары 139 інваліды і пажылыя людзі могуць звярнуцца для таго, каб ім дапамаглі даставіць прадукты або лекі.

Разделы:

Грамадства