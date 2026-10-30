105 гадоў лідарства. Юбілей 30 кастрычніка святкуе Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Са значнай датай калектыў і студэнтаў ВНУ павіншаваў Прэзідэнт.

З нагоды 105-годдзя альма-матар 30 кастрычніка ў беларускай сталіцы адбыўся святочны канцэрт.

105 прызнанняў у любові і роўна столькі ж гадоў лідарства, якое пацвярджаецца штодня. 30 кастрычніка ярка, маштабна і святочна Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт адзначае свой юбілей. У Палацы культуры прафсаюзаў беларускай сталіцы сабраліся студэнты, выкладчыкі, прафесары, якія ствараюць гісторыю ўніверсітэта, а таксама яго дасягненні і перамогі.

БДУ - гэта брэнд краіны. Сёння яго голас гучыць не толькі на святочным канцэрце, але і далёка за межамі краіны. Навукоўцы ўніверсітэта адпраўляюць на арбіту беларускія спадарожнікі і ствараюць лекі новага пакалення супраць раку. Тут адкрываюць новыя спецыяльнасці, якім няма аналагаў.

105 гадоў - гэта не проста прыгожая лічба, гэта гісторыя стварэння інтэлектуальнага кода ўсёй нацыі. Тут за адной партай сядзелі тыя, хто сёння вызначае курс цэлай дзяржавы: акадэмікі, міністры, дыпламаты, кіраўнікі прамысловых гігантаў і лідары меркаванняў.

Галоўны доказ маштабу і першынства БДУ - гэта тыя, хто працягвае яго гісторыю тут і зараз. БДУ сёння - гэта жывая экасістэма, дзе аўтарытэт і вопыт выкладчыкаў даюць добры старт моладзі. Яна здзяйсняе тысячы адкрыццяў і праектуе ўнікальныя тэхналогіі, захоўваючы лідарства БДУ.