12 студзеня глядзіце самы меладычны і кранальны эфір "Фактар.by", прысвечаны бацькам і роднай мове
Вечар пятніцы, 12 студзеня, на "Беларусь 1" будзе прысвечаны бацькам і беларускай мове. Сёння на шоу "Фактар.by" самы кранальны эфір сезона. Артысты праспяваюць па дзве песні. Пяць фіналістаў па-новаму прачытаюць асабістыя прызнанні Ваенгі, Паўліяшвілі, Градскага, а таксама выканаюць вядомыя беларускія кампазіцыі, якія гучалі ў свой час на "Песні года" ў Савецкім Саюзе.
Нагадаем, барацьбу за выхад у суперфінал працягваюць Анастасія Малашкевіч, Элен Бадалян, Данііл Савеня, Аляксей Будзько і Маргарыта Шыбаева.
Да прамога эфіру ў мінулую пятніцу далучыліся 860 тыс. гледачоў. Зноў рэкорд вячэрняга прайм-тайм! Тэлегледачы вырашаюць, каму з фіналістаў пакінуць праект. Сёння не выключэнне. Тэлефоннае галасаванне традыцыйна адкрыецца пасля выступлення ўсіх канкурсантаў. Глядзіце "Фактар.by" ў 20:45 - пасля "Панарамы".