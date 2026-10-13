13 кастрычніка - Дзень Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

13 кастрычніка сваё прафесійнае свята адзначае галоўны навуковы штаб краіны - Нацыянальная акадэмія навук Беларусі.

Падстаў для гонару ў нашых навукоўцаў сапраўды хапае. Толькі за апошні год Акадэмія адабрала дзясятку самых значных распрацовак, і ўсе яны ўжо працуюць на карысць краіны. Гэта і імпартазамяшчальныя лекі, якія робяць лячэнне больш даступнымі для беларусаў, і ўнікальная тэхналогія для ранняй дыягностыкі эпілепсіі ў дзяцей, якая дапамагае своечасова пачаць тэрапію, і метад навучання штучнага інтэлекту, які бяспечна аналізуе медыцынскія здымкі. А распрацоўкі ў галіне машынабудавання ўжо выкарыстоўваюцца на МАЗе, БЕЛАЗе і "Белкамунмашы" - ад электрапрывадаў да беспілотных трактароў.