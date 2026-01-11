Глядзець анлайнПраграма ТБ
13 студзеня ў Музеі Вялікай Айчыннай вайны прайшла цырымонія ўручэння пагон праваахоўнікам

Папаўненне ў радах палкоўнікаў: 13 студзеня ў зале Перамогі Музея Вялікай Айчыннай вайны скончыўся ўрачысты рытуал уручэння пагон праваахоўнікам.

Новыя званні супрацоўнікам уручыў асабіста міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Для атрымання звання палкоўніка прыбылі ў Мінск супрацоўнікі з усёй краіны.

Як падкрэсліў кіраўнік міліцэйскага ведамства, палкоўнік - гэта праца не толькі самога супрацоўніка, але і ўсёй яго сям'і.

Незабыўны момант з героямі дня раздзеляць іх сем'і, якія заўсёды побач, служаць разам.

Грамадства