13 студзеня ў Музеі Вялікай Айчыннай вайны прайшла цырымонія ўручэння пагон праваахоўнікам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Папаўненне ў радах палкоўнікаў: 13 студзеня ў зале Перамогі Музея Вялікай Айчыннай вайны скончыўся ўрачысты рытуал уручэння пагон праваахоўнікам.
Новыя званні супрацоўнікам уручыў асабіста міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Для атрымання звання палкоўніка прыбылі ў Мінск супрацоўнікі з усёй краіны.
Як падкрэсліў кіраўнік міліцэйскага ведамства, палкоўнік - гэта праца не толькі самога супрацоўніка, але і ўсёй яго сям'і.
Незабыўны момант з героямі дня раздзеляць іх сем'і, якія заўсёды побач, служаць разам.