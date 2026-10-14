14 кастрычніка Беларусь адзначае Дзень маці: што вядома пра сучасных беларускіх мам

Яны напаўняюць свет сэнсам і робяць яго больш добрым. Адно з самых цёплых і кранальных святаў восені адзначаюць 14 кастрычніка ў Беларусі - Дзень маці. Гэта яшчэ адна падстава падзякаваць жанчынам, чыя любоў і клопат становяцца першай і самай надзейнай апорай у жыцці.

Вобраз сучаснай мамы спалучае ў сабе лепшыя душэўныя якасці - адказнасць, працавітасць, актыўную жыццёвую пазіцыю. Яна ўмее быць пяшчотнай і патрабавальнай, захоўвае хатнюю ўтульнасць і пры гэтым запатрабавана ў прафесіі.

У зборным партрэце беларускай мамы - пазнавальныя рысы. Часцей за ўсё яна мае беларускае грамадзянства, складаецца ў шлюбе, пражывае ў горадзе і выхоўвае дваіх дзяцей. Як правіла, яна з вышэйшай або сярэдняй спецыяльнай адукацыяй.

Высокая роля беларусак і ў эканоміцы краіны. Яны паспяхова сумяшчаюць мацярынства і кар'еру, дасягаючы вынікаў абсалютна ва ўсіх сферах, а часцей за ўсё занятыя ў сферы гандлю або адукацыі.