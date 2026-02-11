15 лютага спаўняецца 37 гадоў з дня вываду савецкіх войскаў з Афганістана

Напярэдадні Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў у Брэсце прайшла сустрэча кіраўніка Брэсцкай вобласці з актывам абласнога аб'яднання воінаў-афганцаў. Удзельнікі абмеркавалі пытанні, якія іх хвалююць, у тым ліку актыўны ўдзел ветэранаў-афганцаў у патрыятычным выхаванні моладзі. Пачулі словы падзякі і атрымалі граматы.