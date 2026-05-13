15 мая ў Беларусі адзначаюць Міжнародны дзень сям'і

Сёння ў Беларусі адзначаюць Міжнародны дзень сям'і. Для нашай краіны гэта свята асаблівае. Сям'я была і застаецца залогам стабільнасці грамадства і фундаментам дзяржавы. Гэта тое, што дае апору кожнаму чалавеку і вызначае будучыню ўсёй нацыі.

За апошнія пяць гадоў у краіне павялічылася колькасць шматдзетных сем'яў - на 6 %, і сёння яна складае амаль 120 тысяч. Кожнае чацвёртае дзіця выхоўваецца ў вялікай сям'і. У рэйтынгу рэгіёнаў па шматдзетнасці лідарства захоўвае Брэсцкая вобласць - там пражывае больш як 24 тысячы такіх сямей. На другім месцы - сталічны рэгіён – больш за 21 тысячу. Замыкае тройку Гомельшчына - 19 тысяч шматдзетных ячэек грамадства. Дарэчы, самая вялікая сям'я краіны пражывае ў Мінскай вобласці: бацькі выхоўваюць 15 дзяцей, 14 з якіх - непаўналетнія.