15 мая ў Беларусі адзначаюць Міжнародны дзень сям'і
Сёння ў Беларусі адзначаюць Міжнародны дзень сям'і. Для нашай краіны гэта свята асаблівае. Сям'я была і застаецца залогам стабільнасці грамадства і фундаментам дзяржавы. Гэта тое, што дае апору кожнаму чалавеку і вызначае будучыню ўсёй нацыі.
Усяго ў Беларусі пражывае 2 млн 600 тыс. сем'яў. Большасць з іх - больш як 78 % - выбралі гарадскі рытм жыцця, астатнія ўпадабалі сельскую мясцовасць.
За апошнія пяць гадоў у краіне павялічылася колькасць шматдзетных сем'яў - на 6 %, і сёння яна складае амаль 120 тысяч. Кожнае чацвёртае дзіця выхоўваецца ў вялікай сям'і. У рэйтынгу рэгіёнаў па шматдзетнасці лідарства захоўвае Брэсцкая вобласць - там пражывае больш як 24 тысячы такіх сямей. На другім месцы - сталічны рэгіён – больш за 21 тысячу. Замыкае тройку Гомельшчына - 19 тысяч шматдзетных ячэек грамадства. Дарэчы, самая вялікая сям'я краіны пражывае ў Мінскай вобласці: бацькі выхоўваюць 15 дзяцей, 14 з якіх - непаўналетнія.
Комплексная дапамога дзяржавы суправаджае сям'ю на кожным этапе: ад нараджэння дзіцяці і да яго ўступлення ў дарослае жыццё. Сёння дапамогамі ўсіх відаў у краіне ахоплена 330 тысяч дзяцей. Пры нараджэнні першага дзіцяці сям'я адначасова атрымлівае больш як 5 тысяч рублёў - гэта важная падтрымка на старце. Калі нараджаецца другое і наступныя дзеці, сума выплаты ўзрастае і складае парадку 7 тысяч рублёў.
Адной з самых папулярных мер падтрымкі застаецца сямейны капітал, памер якога сёння складае 35 з паловай тысяч рублёў.