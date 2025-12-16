3.68 BYN
15 снежня ў Мінску стартавала рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў"
"Ёлка жаданняў" заззяла ў Мінску! Прыняць удзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі можа кожны - спецыяльныя ёлкі з жаданнямі на паштоўках знаходзяцца ў гандлёвых цэнтрах і магазінах Беларусі. Можна перадаць пэўны падарунак або пералічыць сродкі на дабрачынны рахунак.
Віншаванні і падарункі атрымаюць дзеці, якія аказаліся ў няпростай жыццёвай сітуацыі. Свае жаданні яны напісалі на паштоўках, якімі ўпрыгожылі ёлкі на галоўных лакацыях Мінска.
Анжэла Кіракасян, дырэктар сацыяльна-педагагічнай установы адукацыі "Дзіцячы гарадок Ленінскага раёна г. Мінска":
"Дзіцячы гарадок - гэта інтэрнатная ўстанова, якая знаходзіцца ў Ленінскім раёне горада Мінска. На выхаванні, на ўтрыманні ў нашай установе знаходзіцца на сённяшні момант 61 дзіця. Усе хлопчыкі і дзяўчынкі пражываюць на нашай тэрыторыі, у сем'ях, у іх ёсць бацькі, выхавальнікі".
У ГЦ "Першы Нацыянальны гандлёвы дом" для 80 дзяўчынак і хлопчыкаў падрыхтавалі навагоднюю казку - святочнае паказ, фокусы і інтэрактывы. А чароўны сюрпрыз зрабіў Дзед Мароз, які ўручыў падарункі дзецям.
"Я вельмі люблю ўсякія галаваломкі. Я вельмі рады, што прыехаў сюды. Тут усё па-навагодняму, незвычайна", - расказаў выхаванец сацыяльна-педагагічнай установы адукацыі "Дзіцячы гарадок Ленінскага раёна г. Мінска" Юрый Шабан.
Андрэй Чысцякоў, начальнік аддзела маркетынгу і карпаратыўнай культуры ДА "Сталічны гандаль і паслугі":
"24 прадпрыемствы Рэспублікі Беларусь падрыхтавалі падарункі дзецям, якія пісалі пажаданні на паштоўках і шарах. І гэтыя паштоўкі былі размешчаны на галоўным уваходзе гандлёвага цэнтра "Першы Нацыянальны гандлёвы дом" на "Ёлцы жаданняў". Прадстаўнікі прадпрыемстваў сюды прыязджалі, чыталі пажаданні дзяцей і сёння падрыхтавалі падарункі".
Першыя падарункі ўжо знайшлі сваіх адрасатаў. Пабываць у ролі чараўніка і зрабіць падарунак для дзяцей можа кожны. "Ёлкі жаданняў" будуць упрыгожаны да сярэдзіны студзеня.