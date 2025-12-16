15 снежня ў Мінску стартавала рэспубліканская дабрачынная акцыя "Ёлка жаданняў"

"Ёлка жаданняў" заззяла ў Мінску! Прыняць удзел у рэспубліканскай дабрачыннай акцыі можа кожны - спецыяльныя ёлкі з жаданнямі на паштоўках знаходзяцца ў гандлёвых цэнтрах і магазінах Беларусі. Можна перадаць пэўны падарунак або пералічыць сродкі на дабрачынны рахунак.

"Дзіцячы гарадок - гэта інтэрнатная ўстанова, якая знаходзіцца ў Ленінскім раёне горада Мінска. На выхаванні, на ўтрыманні ў нашай установе знаходзіцца на сённяшні момант 61 дзіця. Усе хлопчыкі і дзяўчынкі пражываюць на нашай тэрыторыі, у сем'ях, у іх ёсць бацькі, выхавальнікі".