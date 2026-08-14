15 жніўня ў Свіслацкім раёне пройдзе каравай-фест "Бацькава булка"
Паўночныя вароты Белавежскай пушчы і хлебная сталіца Беларусі ўжо 15 жніўня будуць сустракаць гасцей на каравай-фесце "Бацькава булка". У 2026 годзе ён адзначае першы юбілей. У Свіслацкім раёне таксама чакаюць турыстаў з-за мяжы.
Свіслацкі раён спалучае ў сабе векавыя дубы, якія памятаюць Напалеона, і балота - равесніка егіпецкіх пірамід. А яшчэ тут пірог, прыгатаваны па асаблівым рэцэпце, не страчвае сваіх густавых якасцей нават праз год, а мясцовыя пякуць хлеб, які вяртае ў дзяцінства.
Калі ў Свіслачы ёсць пах, то гэта водар выпечкі. У мясцовай пякарні ў асартыменце каля 20 найменняў. Гэта рэцэпты, правераныя часам, і ў саставе толькі беларускае. Каб раніцай на паліцах ляжала свежая прадукцыя, выпякаць пачынаюць з вечара. Па румяныя вырабы прыязджаюць з іншых раёнаў.
Тут і пляценка, якую ведаюць не толькі беларусы, але і замежныя госці. Цёплая, са скарынкай, яна асацыюецца з домам - "Бацькава булка". Папулярным выраб стаў пасля візіту Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Свіслацкі раён у 2021 годзе (глядзіце відэа).