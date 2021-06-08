17 верасня ў Беларусі будзе адзначацца новае свята - Дзень народнага адзінства
У Беларусі зацверджана новае дзяржаўнае свята - Дзень народнага адзінства. Адзначацца яно будзе 17 верасня. Адпаведны ўказ падпісаў Прэзідэнт.
Дата невыпадковая - 17 верасня 1939 года пачалося ўз'яднанне Заходняй і Усходняй Беларусі. Гэты дзень стаў актам гістарычнай справядлівасці ў дачыненні да беларускага народа, падзеленага супраць яго волі ў 1921 годзе па ўмовах Рыжскага мірнага дагавора, пасля якога амаль 20 гадоў палова нашай рэспублікі (з насельніцтвам амаль 4 мільёны чалавек) знаходзілася ў юрысдыкцыі польскай дзяржавы. Адноўленае ў 1939 годзе адзінства дазволіла Беларусі выстаяць у гады Вялікай Айчыннай вайны, заняць ганаровае месца ў міжнароднай супольнасці, стаць адным з сузаснавальнікаў ААН.
Гістарычная справядлівасць адноўлена ў незалежнай Беларусі. Сёння беларускі народ адзіны ў выбары стратэгічнага курсу на развіццё моцнай, суверэннай і квітнеючай краіны. Устанаўленне Дня народнага адзінства 17 верасня падкрэслівае пераемнасць пакаленняў, непахіснасць і самадастатковасць беларускай нацыі і дзяржаўнасці.