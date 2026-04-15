18 красавіка рух цягнікоў у мінскім метро зменіцца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Замена традыцыйных ружовых жэтонаў на бескантактную аплату праезду. У мінскім метро каля 30 % плацяжоў праходзіць праз банкаўскую карту. Спецыяльныя тэрміналы на станцыях функцыянуюць з 2017 года. Да верасня на такую сістэму перавядуць увесь грамадскі транспарт Мінска.
18 красавіка рух цягнікоў метро зменіцца
У перыяд правядзення рэспубліканскага суботніка расклад руху цягнікоў метро зменіцца. Інтэрвал на Маскоўскай і Аўтазаводскай лініях з 7:30 да 10:00 раніцы - 3 мінуты, з 10:00 да 19:00 - 5 мінут. На Зеленалужскай лініі інтэрвал складзе 5 мінут раніцай, а з 10:00 да 19:00 - 7 мінут.