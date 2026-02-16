18 лютага католікі адзначаюць Папяльцовую сераду

Вялікі пост у католікаў доўжыцца 40 дзён. Падчас яго вернікі павінны больш часу надаваць малітве, чытанню Святога Пісання, добрым справам, часцей наведваць набажэнствы і прыступаць да таемстваў. Трэба ўстрымлівацца ад забаўных мерапрыемстваў, шкодных звычак і іншых свецкіх задавальненняў.

Падчас посту католікі з 14 гадоў абавязаны ўстрымлівацца ад мясных страў па пятніцах, а з моманту дасягнення паўналецця і да 60 гадоў павінны выконваць строгі пост у Папяльцовую сераду і Перадвелікодную пятніцу. Кожную нядзелю вернікі павінны ўдзельнічаць у імшы. Усё гэта неабходна для падрыхтоўкі да святкавання Вялікадня - Уваскрэсення Хрыстовага.