18 лютага католікі адзначаюць Папяльцовую сераду

Выява
Фото: belta.by

18 лютага католікі адзначаюць Папяльцовую сераду, якая знамянуе пачатак Вялікага посту. Гэтае пераходзячае свята традыцыйна адзначаецца за 45 каляндарных дзён да Вялікадня, піша БЕЛТА.

Назва "Папяльцовая серада" звязана з асаблівым рытуалам: падчас імшы святар наносіць попелам крыж на лоб кожнага верніка. Гэтая традыцыя сімвалізуе хрысціянскую пакору і пакаянне, якія патрабуюцца ад хрысціян падчас посту. Перад пачаткам службы спальваюцца вербныя і пальмавыя галінкі, што захаваліся з мінулай Вербніцы, а попел асвячаецца.

Вялікі пост у католікаў доўжыцца 40 дзён. Падчас яго вернікі павінны больш часу надаваць малітве, чытанню Святога Пісання, добрым справам, часцей наведваць набажэнствы і прыступаць да таемстваў. Трэба ўстрымлівацца ад забаўных мерапрыемстваў, шкодных звычак і іншых свецкіх задавальненняў.

Падчас посту католікі з 14 гадоў абавязаны ўстрымлівацца ад мясных страў па пятніцах, а з моманту дасягнення паўналецця і да 60 гадоў павінны выконваць строгі пост у Папяльцовую сераду і Перадвелікодную пятніцу. Кожную нядзелю вернікі павінны ўдзельнічаць у імшы. Усё гэта неабходна для падрыхтоўкі да святкавання Вялікадня - Уваскрэсення Хрыстовага.

