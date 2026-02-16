3.72 BYN
2.85 BYN
3.39 BYN
18 лютага католікі адзначаюць Папяльцовую сераду
18 лютага католікі адзначаюць Папяльцовую сераду, якая знамянуе пачатак Вялікага посту. Гэтае пераходзячае свята традыцыйна адзначаецца за 45 каляндарных дзён да Вялікадня, піша БЕЛТА.
Назва "Папяльцовая серада" звязана з асаблівым рытуалам: падчас імшы святар наносіць попелам крыж на лоб кожнага верніка. Гэтая традыцыя сімвалізуе хрысціянскую пакору і пакаянне, якія патрабуюцца ад хрысціян падчас посту. Перад пачаткам службы спальваюцца вербныя і пальмавыя галінкі, што захаваліся з мінулай Вербніцы, а попел асвячаецца.
Вялікі пост у католікаў доўжыцца 40 дзён. Падчас яго вернікі павінны больш часу надаваць малітве, чытанню Святога Пісання, добрым справам, часцей наведваць набажэнствы і прыступаць да таемстваў. Трэба ўстрымлівацца ад забаўных мерапрыемстваў, шкодных звычак і іншых свецкіх задавальненняў.
Падчас посту католікі з 14 гадоў абавязаны ўстрымлівацца ад мясных страў па пятніцах, а з моманту дасягнення паўналецця і да 60 гадоў павінны выконваць строгі пост у Папяльцовую сераду і Перадвелікодную пятніцу. Кожную нядзелю вернікі павінны ўдзельнічаць у імшы. Усё гэта неабходна для падрыхтоўкі да святкавання Вялікадня - Уваскрэсення Хрыстовага.