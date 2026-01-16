Глядзець анлайнПраграма ТБ
19 студзеня праваслаўныя вернікі Беларусі святкуюць Вадохрышча

19 студзеня праваслаўныя вернікі святкуюць Вадохрышча - адно з 12 галоўных царкоўных святаў.

Яго звязваюць з хрышчэннем Хрыста ў рацэ Іардан. У храмах праходзяць святочныя набажэнствы і асвячэнне вады. Лічыцца, што яна мае цудадзейныя ўласцівасці і здольная вылечваць ад хвароб.

Святочныя службы праходзяць у 45 храмах Беларусі. Таксама ўначы 18 студзеня прайшла Боская літургія. У 10:00 святочную службу ў мінскім Свята-Духавым кафедральным саборы правядзе Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Веніямін.

19 студзеня ў храмах працягваецца раздача каляднай вады.

