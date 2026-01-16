19 студзеня праваслаўныя вернікі Беларусі святкуюць Вадохрышча

Яго звязваюць з хрышчэннем Хрыста ў рацэ Іардан. У храмах праходзяць святочныя набажэнствы і асвячэнне вады. Лічыцца, што яна мае цудадзейныя ўласцівасці і здольная вылечваць ад хвароб.