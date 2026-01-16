3.71 BYN
19 студзеня ратавальнікі Беларусі адзначаюць прафесійнае свята
Яны гатовы прыйсці на дапамогу ў любую хвіліну, выконваючы цэлы спектр задач: ад тушэння пажараў да ўхілення буйных тэхнагенных аварый. Штодня толькі ў Мінску на нумар 101 паступае больш за 1500 званкоў - гэта самы загружаны кол-цэнтр краіны. Дэвіз беларускіх ратавальнікаў - "Дапамога побач" - гэта яшчэ раз адзначыць падчас урачыстага сходу профільны міністр Вадзім Сіняўскі.
Вадзім Сіняўскі, міністр па надзвычайных сітуацыях Беларусі:
"Апошні студзеньскі снегапад паказаў, што дзяржаўная сістэма рэагавання на надзвычайныя сітуацыі спрацавала зладжана. Былі аператыўна вырашаны асноўныя пытанні транспартнай інфраструктуры, сістэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, забяспечана жыццядзейнасць насельніцтва ў дастаткова суровых снежных умовах. Сёння пра снег ужо ніхто не ўспамінае - усе чакаюць чарговых выпрабаванняў нізкімі тэмпературамі. З гэтым, я ўпэўнены, мы справімся, бо дзяржаўная сістэма папярэджання і ліквідацыі надзвычайных сітуацый працуе эфектыўна".
Беларускіх ратавальнікаў ведаюць ва ўсім свеце як адных з найлепшых у сваёй справе - з года ў год яны даказваюць гэта сваімі дасягненнямі на спартыўных пляцоўках і, вядома, на справе, штодня ратуючы чужыя жыцці. Напрыклад, спецатрад беларускіх ратавальнікаў "ЗУБР" акрэдытаваны для ўдзелу ў міжнародных гуманітарных выратавальных аперацыях.