19 студзеня Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў адзначае 25-годдзе
З 2026 года для абітурыентаў стане даступнай электронная версія сертыфіката ЦЭ і ЦТ, завераная электронным лічбавым подпісам. Такая навінка знізіць нагрузку на прыёмныя камісіі ВНУ, а таксама выключыць чалавечы фактар памылак пры ўнясенні даных.
19 студзеня Рэспубліканскаму інстытуту кантролю ведаў спаўняецца 25 гадоў. За плячамі вялікая праца для эфектыўнасці ў сферы адукацыі.
Дзмітрый Міронаў, дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў:
"Змяненне фармату правядзення ЦЭ і ЦТ гэта немэтазгодна. Чаму? Таму што сістэма ў цэлым выстаялася і апраўданая. Яна падтрымліваецца бацькамі, абітурыентамі, педагагічнай грамадскасцю. Наша асноўная задача - гэта ўдасканаленне самой метадалогіі і працэсу. Я ўжо паставіў сабе такую задачу: на найбліжэйшыя пяць гадоў мы павінны стаць прафесійным IT-цэнтрам па ўдасканаленні, падрыхтоўцы матэрыялаў для правядзення ЦЭ і ЦТ".
Расце папулярнасць і Telegram-канала, які адмініструецца спецыялістамі інстытута, а таксама чат-бота, дзе абітурыенты атрымліваюць адказы на самыя папулярныя пытанні ў рэжыме-анлайн. Дарэчы, ужо першы РЦЭ у 2026 годзе пройдзе 31 студзеня.