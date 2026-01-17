19 студзеня Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў адзначае 25-годдзе

З 2026 года для абітурыентаў стане даступнай электронная версія сертыфіката ЦЭ і ЦТ, завераная электронным лічбавым подпісам. Такая навінка знізіць нагрузку на прыёмныя камісіі ВНУ, а таксама выключыць чалавечы фактар памылак пры ўнясенні даных.

19 студзеня Рэспубліканскаму інстытуту кантролю ведаў спаўняецца 25 гадоў. За плячамі вялікая праца для эфектыўнасці ў сферы адукацыі.

"Змяненне фармату правядзення ЦЭ і ЦТ гэта немэтазгодна. Чаму? Таму што сістэма ў цэлым выстаялася і апраўданая. Яна падтрымліваецца бацькамі, абітурыентамі, педагагічнай грамадскасцю. Наша асноўная задача - гэта ўдасканаленне самой метадалогіі і працэсу. Я ўжо паставіў сабе такую задачу: на найбліжэйшыя пяць гадоў мы павінны стаць прафесійным IT-цэнтрам па ўдасканаленні, падрыхтоўцы матэрыялаў для правядзення ЦЭ і ЦТ".