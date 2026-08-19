19 жніўня праваслаўныя вернікі адзначаюць Праабражэнне Гасподняе

Сёння ў Беларусі адзначаюць Праабражэнне Гасподняе - адно з галоўных праваслаўных святаў, якое ў народзе называюць Яблычным Спасам.



Паводле евангельскага апавядання, у гэты дзень Ісус Хрыстос явіў сваю боскую сутнасць і славу сваім вучням. Набажэнствы ў храмах сёння прысвечаны гэтаму цуду з'яўлення Хрыста на гары Фавор. У гэты дзень у цэрквах асвячаюць яблыкі новага ўраджаю.



Галоўная традыцыя свята - частаваць асвечанымі пладамі родных, суседзяў і тых, хто мае патрэбу. У народзе верылі: надвор'е на Спас прадказвае, якой будзе восень - сухой ці дажджлівай.