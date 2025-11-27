3.72 BYN
2 канадскія ваўкі прыехалі ў Мінскі заапарк
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Мінскім заапарку папаўненне ў сям'і драпежнікаў. Пара канадскіх ваўкоў прыехала ў сталіцу з Віцебскага заасада.
Жывёлы ў чорнай афарбоўцы і значна буйнейшыя за нашых беларускіх шэрых. Вага дарослай асобіны можа дасягаць 70 кг. Навасельцы адразу адаптаваліся ў новых апартаментах і працягваюць асвойваць тэрыторыю.
Нагадаем, Мінскі заапарк перайшоў на зімовы рэжым працы. Цеплалюбівыя жывёлы пераехалі ў камфортныя апартаменты са знакам плюс. Наведаць заасад можна штодня з 10:00 да 18:00.