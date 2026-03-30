2 красавіка Беларусь і Расія адзначаць Дзень яднання

2 красавіка Беларусь і Расія адсвяткуюць Дзень яднання. Напярэдадні свята ў сталічным Храме-помніку ў гонар Усіх Святых асвяцілі флагі непарушнага марскога флота і артэфакты, звязаныя з подзвігам беларусаў-чарнаморцаў. Першы камень памяці заклалі на тэрыторыі Храма-помніка ў гонар Усіх Святых у Мінску.

Таксама ў крыпту храма прывезлі тры капсулы: з вадой з месца крушэння парахода "Адмірал Нахімаў", пяском з геленджыкскага пляжу, дзе ў гады вайны аказвалі дапамогу параненым байцам, таксама ў крыпту даставілі зямлю з мемарыяльных могілкаў, дзе набылі супакой беларускія лётчыкі, чые рэшткі былі выяўлены за апошнія 15 гадоў. Не ўсіх герояў атрымалася вярнуць на радзіму для пахавання, і зараз часцінка зямлі з месца іх спачынку стала часткай агульнай памяці.