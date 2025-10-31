3.70 BYN
2 лістапада ў Беларусі адзначаюць Дзень грамадзянскай авіяцыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На іх ускладзена важная місія па бяспечнай і своечасовай дастаўцы пасажыраў і грузаў паветраным транспартам. І авіятары спраўляюцца з гэтай задачай, нягледзячы на выклікі часу. Беларусь сёння адзначае Дзень грамадзянскай авіяцыі. Са святам прадстаўнікоў і ветэранаў авіятранспартнай сферы павіншаваў Прэзідэнт.
Першы ў Беларусі аэрапорт адкрыўся ў 1933 годзе. Адсюль адправіўся першы рэгулярны рэйс па маршруце Мінск - Масква. Сёння ў нас з'явіліся далёкамагістральныя самалёты. Па выніках дзевяці месяцаў гэтага года галіна паказвае ўстойлівы рост (глядзіце відэа).