2 лістапада стартуе праект "Студэнт БДУ на тыдзень"
2 лістапада стартуе праект "Студэнт БДУ на тыдзень" - гэта шанец для абітурыентаў акунуцца ў студэнцкае жыццё і праверыць свой прафесійны выбар.
Навучэнцы 10-11 класаў змогуць паспрабаваць сябе ў ролі студэнтаў, паслухаць лекцыі і вывучыць новыя для сябе тэмы ад вядучых выкладчыкаў краіны.
Для ўдзелу неабходна было падаць заяўку і напісаць матывацыйны ліст "Чаму я хачу стаць студэнтам БДУ на тыдзень". Гэта зрабіла каля 1,5 тыс. школьнікаў, але прайшлі толькі каля 300 (гл. відэа).