2 лютага ў Беларусі чакаецца галалёдзіца і да -19 °С
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі 2 лютага чакаецца пераменная воблачнасць і галалёдзіца на дарогах, у асобных раёнах галалёд. Пра гэта паведамілі ў Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Будзе пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па поўначы прагназуецца невялікі снег. Вецер паўночна-заходні ўмераны.
У ранішнія гадзіны на большай частцы тэрыторыі краіны тэмпература паветра складзе мінус 25-28 градусаў, месцамі мінус 29-33 градусы, а днём - мінус 13-19 градусаў.
З-за маразоў аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі.